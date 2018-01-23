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Украинцев ожидает очередной рост тарифов на ЖКУ - эксперт

Украинцев ожидает очередной рост тарифов на ЖКУ - эксперт

Украинцам следует готовиться к новому росту цен в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Об этом сообщил эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.

“В этом году стоит ожидать нового подорожания жилищно-коммунальных услуг, в частности воды”, – рассказал он.

Как уточнил эксперт, в конце 2017 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о двухэтапном росте стоимости электроэнергии для промышленных потребителей: на 9,5% с 1 января 2018 года и с 1 апреля еще на 6,1%, то есть суммарно почти 16%.

“Хотя это и не касается напрямую населения, однако цена электроэнергии заложена, например, в стоимость водоснабжения (30%). Поэтому следует ожидать повышения стоимости воды”, – резюмировал О.Голубенко.

По материалам УНН
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