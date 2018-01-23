НБУ выдал одному банку еще почти миллиард рефинанса

22 января Национальный банк Украины (НБУ) выдал кредит рефинансирования на общую сумму 800 млн грн.

Об этом говорится в сообщении НБУ по итогам очередного тендера.

Эта сумма была выделена overnight по ставке 16,5% годовых 1 банку.

Отметим, что ранее НБУ удовлетворил заявку одного банка на предоставление кредита рефинансирования в объеме 2,3 млрд грн.

Этим банком оказался национализированный ПриватБанк.

На предыдущем подобном тендере НБУ предоставил рефинансирование трем банкам на 4,6 млрд грн. Получателями стали два госбанка и один частный.

Всего за 2017 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 41,3 млрд грн.