НБУ выдал одному банку еще почти миллиард рефинанса

22 января Национальный банк Украины (НБУ) выдал кредит рефинансирования на общую сумму 800 млн грн.
Об этом говорится в сообщении НБУ по итогам очередного тендера.
Эта сумма была выделена overnight по ставке 16,5% годовых 1 банку.
Отметим, что ранее НБУ удовлетворил заявку одного банка на предоставление кредита рефинансирования в объеме 2,3 млрд грн.
Этим банком оказался национализированный ПриватБанк.
На предыдущем подобном тендере НБУ предоставил рефинансирование трем банкам на 4,6 млрд грн. Получателями стали два госбанка и один частный.
Всего за 2017 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 41,3 млрд грн.
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