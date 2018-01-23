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НБУ выдал одному банку еще почти миллиард рефинанса

НБУ выдал одному банку еще почти миллиард рефинанса

22 января Национальный банк Украины (НБУ) выдал кредит рефинансирования на общую сумму 800 млн грн.

Об этом говорится в сообщении НБУ по итогам очередного тендера.

Эта сумма была выделена overnight по ставке 16,5% годовых 1 банку.

Отметим, что ранее НБУ удовлетворил заявку одного банка на предоставление кредита рефинансирования в объеме 2,3 млрд грн.

Этим банком оказался национализированный ПриватБанк.

На предыдущем подобном тендере НБУ предоставил рефинансирование трем банкам на 4,6 млрд грн. Получателями стали два госбанка и один частный.

Всего за 2017 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 41,3 млрд грн.

По материалам НВ
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