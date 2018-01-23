Wizz Air решил закрыть третью базу за последние месяцы

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о закрытии 14 июня этого года своей базы в Праге. Также перевозчик намерен закрыть 6 из 9 направлений, сохранив рейсы только в Лондон-Лутон, Бари и Кутаиси.
При этом самолет Airbus A320, который базировался в столице Чехии, будет переведен на новую базу перевозчика в Вене.
“Wizz Air постоянно оценивает свои маршруты и услуги. После тщательного анализа мы решили подкорректировать нашу летную деятельность в Чехии и переместить мощности на базу Wizz Air с более высоким спросом”, – заявил Джордж Михалопулос, коммерческий директор Wizz Air.
Авиакомпания Wizz Air открыла базу в Праге еще в 2009 году. В последний год перевозчик летал по таким направлениям из столицы Чехии: Лондон-Лутон, Бари, Кутаиси, Рейкьявик, Милан-Бергамо, Венеция-Тревизо, Неаполь, Тель-Авив и Эйлат.
Отметим, что база в Праге стала третьей базой Wizz Air, о закрытии которой авиакомпания объявила в последние месяцы. В ноябре 2017 года Wizz Air объявил о закрытии в июне 2018 года базы в польском Люблине, расположенном в 90 км от границы с Украиной. В связи с этим перевозчик закроет ряд направлений из этого аэропорта: Тель-Авив, Ливерпуль и Донкастер-Шеффилд. Airbus A320, который базировался в Люблине, будет перемещен в аэропорт Катовице. Это позволит открыть рейс из Катовице в Харьков. Также в июне 2018 года Wizz Air закроет базу в румынском Тыргу-Муреше. Самолет, базировавшийся в этом аэропорту будет перемещен в Сибиу.
Напомним, что в начале января Wizz Air прекратил полеты в другой аэропорт Чехии – Брно. 8 января перевозчик выполнил последний рейс в аэропорт Лондон-Лутон. Wizz Air летал на этом направлении с декабря 2010 года. Из Брно лоукостер летал также в Рим-Фьюмичино и Эйндховен. Эти маршруты были закрыты еще раньше: Рим-Фьюмичино – в октябре 2012 года, Эйндховен – в октябре 2017 года. Одной из причин для прекращения полетов в Брно стало решение местных властей создать совместное предприятие с румынским лоукостером Blue Air.
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