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В Швейцарии робота уволили из магазина за тупость

В Швейцарии робота уволили из магазина за тупость

В Швейцарии в сети супермаркетов Margiotta Food & Wine руководство приняло решение отказаться от робота Pepper по имени Фабио.

Машина не выполняла свои обязанности и плохо шутила.

В обязанности Фабио входила помощь покупателям в поиске продуктов. Однако робот не в состоянии был объяснить, где находятся нужные им товары.

Владелец магазина рассказал об одном случае с неудачной шуткой Фабио.

«Как называется, когда одна корова шпионит за другой коровой?», – спросил робот. – «Слежка» (“A steak out» – своего рода игра слов. Выражение можно перевести как «Стейк» и как «Слежка”).

По материалам Корреспондент.net
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