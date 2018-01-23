В Швейцарии робота уволили из магазина за тупость

В Швейцарии в сети супермаркетов Margiotta Food & Wine руководство приняло решение отказаться от робота Pepper по имени Фабио.
Машина не выполняла свои обязанности и плохо шутила.
В обязанности Фабио входила помощь покупателям в поиске продуктов. Однако робот не в состоянии был объяснить, где находятся нужные им товары.
Владелец магазина рассказал об одном случае с неудачной шуткой Фабио.
«Как называется, когда одна корова шпионит за другой коровой?», – спросил робот. – «Слежка» (“A steak out» – своего рода игра слов. Выражение можно перевести как «Стейк» и как «Слежка”).
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