Межбанк: доллар вырос, несмотря на анонс НБУ о валютном аукционе

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,88/28,91 UAH/USD виртуально, без сделок.

Еще не успели толком стартовать торги «американцем» на межбанке, как появилась новость о признаках пролонгации сжатия гривневой ликвидности и снижении объема средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ опустились с уровня 54 173,4 млн. грн. к отметке 53 270,8 млн. грн.

Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.15 понизился в цене, составив 28,87/28,90 UAH/USD.

Регулятор анонсировал проведение валютного аукциона по продаже дефицитного нынче доллара. Объем мероприятия – $100,0 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 12.00 Киева.

К 10.23 котировки доллара, индицируя пребывание рынка в состоянии ожидания благ от НБУ, не тронулись с места: 28,87/28,90 UAH/USD.

По состоянию на 10.33 Киева котировки безналичного доллара просели к 28,855/28,865 UAH/USD. Держатели доллара нехотя начали его продавать.

С 10.37 до 11.02 Киева цена безналичного доллара пребывала на уровне 28,85/28,86 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,8800 / 28,9100

евро – 35,3491/ 35,3829

российский рубль – 0,5100/0,5109

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2233/ 1,2234

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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