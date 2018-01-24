В ОАЭ будут штрафовать водителей, молящихся на обочинах

В ОАЭ водители, которые будут останавливать автомобили на магистралях в не предназначенных для этого местах, будут оштрафованы на тысячу дирхамов (272 доллара).

Штрафы вводятся потому, что такие остановки опасны для остальных участников дорожного движения.

Большинство водителей автобусов, которые перевозят рабочих, и другие автолюбители паркуются на обочинах в большинстве случаев именно для того, чтобы помолиться.

Представители дорожной полиции просят для таких целей использовать специальные молельные комнаты, расположенные на заправках, а также ходить непосредственно в мечети вместо того, чтобы молиться на дорогах.