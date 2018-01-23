Власти оккупированного Крыма продают ялтинские "квартиры Коломойского" - СМИ

В аннексированном Россией Крыму выставили на продажу ялтинские квартиры, которые ранее принадлежали украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.
Как сообщило накануне подконтрольное Кремлю Минимущества Крыма, «открытые аукционы по продаже недвижимого имущества квартир в Ялте, ранее принадлежащих Коломойскому, начались в 2017 году», передает Крым.Реалии.
«Всего от реализации вышеуказанных квартир в Ялте планируется получить не менее 330 миллионов рублей (156 млн гривен – Ред.)», – уточнили в министерстве.
В Минимуществе добавили, что в этом году также планируют продать 31 автозаправочную станцию и склад ГСМ «не менее чем за 558 миллионов рублей (263 млн гривен – Ред.)».
В декабре 2017 года подконтрольный Кремлю парламент Крыма одобрил продажу заправки, санатория и отеля, которые принадлежат украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.
В сентябре 2016 года крымский парламент принял решение о «национализации» 111 объектов, расположенных на полуострове, часть из них принадлежала Коломойскому. В список «национализированных» объектов вошли рынки, детские санаторно-оздоровительные комплексы в Евпатории и Ялте, пансионат «Лазурный берег» в Алуште, а также более 30-ти АЗС. Продажей активов, принадлежащих Коломойскому, власти Крыма занимаются до сих пор.
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