Японец разработал плавающий электромобиль на случай цунами (видео)

Энтузиаст мотоспорта Хидео Цурумаки наблюдал последствия разрушительного цунами в Японии в марте 2011 года. Тех, кто пытался спастись в машинах, уносило в море. Он уволился из Toyota и решил собрать плавающий электромобиль. Идея захватила его на много лет и сейчас близка к воплощению, пишет Bloomberg.

Автомобили давно научились плавать: эти технологии используют военные, а эффектные плавающие концепты — регулярные участники шоу на автосалонах в разных частях света.

Цурумаки учредил компанию с уставным капиталом в $1800 и начал свои эксперименты в гараже — там же ел и спал. Вскоре он понял, что сделать пригодный для повседневного использования электромобиль с таким функционалом — сложная задача. Тем не менее, за пару лет ему удалось создать пригодный для массового производства небольшой электрокар Fomm, найти финансирование и даже арендовать фабрику в Таиланде, где он надеется выпускать до 10 тысяч электромобилей-амфибий в год.

Изобретатель говорит, что его цель — полноценный электромобиль, который станет второй машиной для городской семьи. И, может быть, однажды спасет ее членам жизнь: «Я намерен поставить один у своего дома. Многие, думаю, решат так же». Fomm проезжает до 160 км на одной зарядке, развивая скорость до 80 км/ч, а сменные аккумуляторы экономят владельцу время.