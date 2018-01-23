Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 448 0

SpaceX отложила тестирование Falcon Heavy из-за политического кризиса в США

SpaceX отложила тестирование Falcon Heavy из-за политического кризиса в США

Компания SpaceX не сможет провести тесты сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy из-за политического кризиса в США, сообщает Florida Today со ссылкой на 45-е космическое крыло.

Отмечается, что ключевые сотрудники ведомства отстранены от работы, что не позволит крылу поддержать огневые испытания в Космическом центре Кеннеди. Ближайшие старты с Космического центра и с базы ВВС США на мысе Канаверал тоже придется сдвинуть.

Первый запуск ракеты, который должен был состояться в ноябре прошлого года, был перенесен на январь. Ракета запустит на орбиту Марса собственную машину Илона Маска Tesla Roadster, в которой будет играть песня Дэвида Боуи Space Oddity.

Ранее Илон Маск заявил о том, что первый запуск ракеты с большой долей вероятности может оказаться неудачным. Он также подчеркнул, что запуск ракеты будет возможен только при слаженной работе всех 27 двигателей.

Как сообщалось, в США федеральное правительство приостановило работу в связи с тем, что в Сенате не нашлось достаточно голосов для решения о предоставлении временного финансирования.

По материалам Зеркало Недели
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018