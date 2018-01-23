SpaceX отложила тестирование Falcon Heavy из-за политического кризиса в США

Компания SpaceX не сможет провести тесты сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy из-за политического кризиса в США, сообщает Florida Today со ссылкой на 45-е космическое крыло.
Отмечается, что ключевые сотрудники ведомства отстранены от работы, что не позволит крылу поддержать огневые испытания в Космическом центре Кеннеди. Ближайшие старты с Космического центра и с базы ВВС США на мысе Канаверал тоже придется сдвинуть.
Первый запуск ракеты, который должен был состояться в ноябре прошлого года, был перенесен на январь. Ракета запустит на орбиту Марса собственную машину Илона Маска Tesla Roadster, в которой будет играть песня Дэвида Боуи Space Oddity.
Ранее Илон Маск заявил о том, что первый запуск ракеты с большой долей вероятности может оказаться неудачным. Он также подчеркнул, что запуск ракеты будет возможен только при слаженной работе всех 27 двигателей.
Как сообщалось, в США федеральное правительство приостановило работу в связи с тем, что в Сенате не нашлось достаточно голосов для решения о предоставлении временного финансирования.
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