SpaceX отложила тестирование Falcon Heavy из-за политического кризиса в США

Компания SpaceX не сможет провести тесты сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy из-за политического кризиса в США, сообщает Florida Today со ссылкой на 45-е космическое крыло.

Отмечается, что ключевые сотрудники ведомства отстранены от работы, что не позволит крылу поддержать огневые испытания в Космическом центре Кеннеди. Ближайшие старты с Космического центра и с базы ВВС США на мысе Канаверал тоже придется сдвинуть.

Первый запуск ракеты, который должен был состояться в ноябре прошлого года, был перенесен на январь. Ракета запустит на орбиту Марса собственную машину Илона Маска Tesla Roadster, в которой будет играть песня Дэвида Боуи Space Oddity.

Ранее Илон Маск заявил о том, что первый запуск ракеты с большой долей вероятности может оказаться неудачным. Он также подчеркнул, что запуск ракеты будет возможен только при слаженной работе всех 27 двигателей.

Как сообщалось, в США федеральное правительство приостановило работу в связи с тем, что в Сенате не нашлось достаточно голосов для решения о предоставлении временного финансирования.