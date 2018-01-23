В Украине подорожали бананы: эксперты назвали причины ценового скачка

Кроме серьезного подорожания овощей “борщевого набора”, в Украине зафиксирован резкий скачок цен на бананы. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, проведенного аналитиками “Инфо-Шувар”.
Так, всего за неделю бананы в оптовой продаже стали дороже на 16%, цены на фрукт достигли 40 грн/кг. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года бананы в Украине стоят уже почти в два раза дороже.
Эксперты международного рынка связывают подорожание бананов со снижением мирового урожая – в главных странах производства сбор бананов упал на 18-20%. Ухудшение, по словам экспертов, обусловили неблагоприятные погодные условия, в частности холодная и пасмурная погода.
“Кроме мирового тренда, в Украине подорожание бананов усиливается девальвацией гривни. Фактически бананы – это единственный вид фруктов, который продолжает дорожать после праздников на украинском рынке. Например, цены на цитрусовые за последние недели просели даже в условиях девальвации. Интересным является и то, что цены на украинские яблоки, главного конкурента бананов во фруктовой корзине, пока никак не отреагировали на подорожание бананов, хотя по яблоку тоже ожидается сокращение производства в странах Восточной и Западной Европы”, – пояснила эксперт плодоовощного рынка Восточной Европы Татьяна Гетьман.
По данным аналитиков, ежегодно Украина импортирует 200-230 тыс. тонн бананов, причем почти 90% всего объема закупается в Эквадоре. Максимальных показателей спрос на бананы в Украине достигает ближе к началу весны, самыми дорогими бананы бывают как раз в марте и апреле.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Заробитчане" повлияли на рост цен в Украине – НБУВчера, 13:00 - 7268 20
РФ может обойти Украину в экспорте зернаВчера, 20:45 - 1104 17
Белоцерковский завод резиновых технических изделий продали с 244 попытки - ФГИУВчера, 12:30 - 3613 10
Украина поднялась в рейтинге лучших стран мираОколо часа назад - 1096 8
Порошенко направил свою зарплату за 2017 на благотворительность2 ч. назад - 539 5
"Заробитчане" повлияли на рост цен в Украине – НБУВчера, 13:00 - 7268 20
Крупная украинская сеть решила закрыть все заправки в КиевеВчера, 14:15 - 4830 1
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 15:00 - 2151 3
Климкин сообщил, что будет сдерживать отток рабочей силы из страныВчера, 19:00 - 1855 2
Украинец попал в топ-30 лучших IT-предпринимателей ЕвропыВчера, 15:15 - 1827
Новый конкурент Tesla: китайцы показали "крылатый" электрокарВчера, 15:10 - 917
Умные стекла будут обогревать здания20.01.2018, 15:10 - 1886 1
Обнаружен новый сверхпроводящий сплав с уникальными свойствами19.01.2018, 15:10 - 2175
Найден белок, продлевающий жизнь человеку - СМИ18.01.2018, 15:10 - 3475
Lexus представил суперроскошный внедорожник17.01.2018, 15:10 - 3718 5
Порошенко спрямував свою зарплату за 2017 на благодійністьОбговорення статей
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
ПриватбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Итоги: Энергетика 23.01.18:Підсумки: енергетика