В Украине подорожали бананы: эксперты назвали причины ценового скачка

Кроме серьезного подорожания овощей “борщевого набора”, в Украине зафиксирован резкий скачок цен на бананы. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, проведенного аналитиками “Инфо-Шувар”.

Так, всего за неделю бананы в оптовой продаже стали дороже на 16%, цены на фрукт достигли 40 грн/кг. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года бананы в Украине стоят уже почти в два раза дороже.

Эксперты международного рынка связывают подорожание бананов со снижением мирового урожая – в главных странах производства сбор бананов упал на 18-20%. Ухудшение, по словам экспертов, обусловили неблагоприятные погодные условия, в частности холодная и пасмурная погода.

“Кроме мирового тренда, в Украине подорожание бананов усиливается девальвацией гривни. Фактически бананы – это единственный вид фруктов, который продолжает дорожать после праздников на украинском рынке. Например, цены на цитрусовые за последние недели просели даже в условиях девальвации. Интересным является и то, что цены на украинские яблоки, главного конкурента бананов во фруктовой корзине, пока никак не отреагировали на подорожание бананов, хотя по яблоку тоже ожидается сокращение производства в странах Восточной и Западной Европы”, – пояснила эксперт плодоовощного рынка Восточной Европы Татьяна Гетьман.

По данным аналитиков, ежегодно Украина импортирует 200-230 тыс. тонн бананов, причем почти 90% всего объема закупается в Эквадоре. Максимальных показателей спрос на бананы в Украине достигает ближе к началу весны, самыми дорогими бананы бывают как раз в марте и апреле.