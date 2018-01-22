Межбанк: доллар подняли дефицит предложения СКВ и высокая гривневая ликвидность

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 6,73 коп., на торгах понедельника потерял 3,1 коп., оказавшись на уровне 28,8758 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 22 января с уровней предыдущего закрытия 28,77/28,81 UAH/USD виртуально, без сделок.

Уже около 10.05 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос к 28,79/28,83, а спустя 17 минут СКВ уже поднялась к 28,83/28,86 UAH/USD.

До 10.35 Киева ситуативное преобладание «быков» сохранялось, подняв цену доллара до 28,86/28,89 UAH/USD, однако рост застопорился появившимися предложениями СКВ, которые к полудню понизили курс «американца» до 28,855/28,755 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж, позволившего игрокам сосредоточиться на сужении спреда. На обеденный перерыв около 13.20 межбанк ушел на фоне действующих цен: 28,86/28,87 UAH/USD.

После обеда на пустеющем рынке сохранилось преобладание покупок, которые поэтапно подняли цену «американца» около 16.00 до 28,88/28,91 UAH/USD.

Пытаясь противостоять усилиям слабосильных, игравших на повышение спекулянтов, регулятор ограничился скромной (до $2,0 млн.) интервенцией по запросу наилучшего курса, реализовав эту партию СКВ «особо буйным» спекулянтам по 28,90 UAH/USD.

Меж тем цена «американца», консолидировавшись на опустевшем межбанке на уровне 28,88/28,91 UAH/USD, уже не трогалась с места до самого завершения торгов.

На цифре 28,88/28,91 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в этот понедельник.

Большинство сделок на межбанке 22 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,8758 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,7700/28,8950

евро – 35,3715/35,3934

российский рубль – 0,5081/0,5109

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2247/ 12248

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке