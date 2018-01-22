Межбанк: доллар подняли дефицит предложения СКВ и высокая гривневая ликвидность

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 6,73 коп., на торгах понедельника потерял 3,1 коп., оказавшись на уровне 28,8758 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 22 января с уровней предыдущего закрытия 28,77/28,81 UAH/USD виртуально, без сделок.
Уже около 10.05 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос к 28,79/28,83, а спустя 17 минут СКВ уже поднялась к 28,83/28,86 UAH/USD.
До 10.35 Киева ситуативное преобладание «быков» сохранялось, подняв цену доллара до 28,86/28,89 UAH/USD, однако рост застопорился появившимися предложениями СКВ, которые к полудню понизили курс «американца» до 28,855/28,755 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж, позволившего игрокам сосредоточиться на сужении спреда. На обеденный перерыв около 13.20 межбанк ушел на фоне действующих цен: 28,86/28,87 UAH/USD.
После обеда на пустеющем рынке сохранилось преобладание покупок, которые поэтапно подняли цену «американца» около 16.00 до 28,88/28,91 UAH/USD.
Пытаясь противостоять усилиям слабосильных, игравших на повышение спекулянтов, регулятор ограничился скромной (до $2,0 млн.) интервенцией по запросу наилучшего курса, реализовав эту партию СКВ «особо буйным» спекулянтам по 28,90 UAH/USD.
Меж тем цена «американца», консолидировавшись на опустевшем межбанке на уровне 28,88/28,91 UAH/USD, уже не трогалась с места до самого завершения торгов.
На цифре 28,88/28,91 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в этот понедельник.
Большинство сделок на межбанке 22 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,8758 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,7700/28,8950
евро – 35,3715/35,3934
российский рубль – 0,5081/0,5109
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2247/ 12248
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина планирует арестовать собственность Газпрома за границейВчера, 09:00 - 3165 51
Ограничение скорости: водителям сделают поблажкиВчера, 08:45 - 6159 19
"Заробитчане" повлияли на рост цен в Украине – НБУВчера, 13:00 - 5794 15
Белоцерковский завод резиновых технических изделий продали с 244 попытки - ФГИУВчера, 12:30 - 2746 10
Украина экспортировала вина на $31 млнВчера, 06:00 - 850 7
Ограничение скорости: водителям сделают поблажкиВчера, 08:45 - 6159 19
"Заробитчане" повлияли на рост цен в Украине – НБУВчера, 13:00 - 5794 15
Крупная украинская сеть решила закрыть все заправки в КиевеВчера, 14:15 - 4455 1
Топ-5 самых дешевых электромобилей, о которых мало кто знаетВчера, 09:15 - 4277 5
Оглашена общая сумма обязательств Украины перед МВФВчера, 12:00 - 3921
Новый конкурент Tesla: китайцы показали "крылатый" электрокарВчера, 15:10 - 510
Умные стекла будут обогревать здания20.01.2018, 15:10 - 1657 1
Обнаружен новый сверхпроводящий сплав с уникальными свойствами19.01.2018, 15:10 - 2008
Найден белок, продлевающий жизнь человеку - СМИ18.01.2018, 15:10 - 3313
Lexus представил суперроскошный внедорожник17.01.2018, 15:10 - 3598 5
Нерухомість у ЛьвовіРинок нерухомості
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
Порошенко увійшов до топ-10 найбагатших учасників форуму...Обговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок