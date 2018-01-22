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Госстат подсчитал, на сколько подорожали за год квартиры

Вторичное жилье в Украине за прошлый год подорожало на 4,5%. На первичном рынке жилой недвижимости рост цен составил 4,7%. Больше всего подорожали однокомнатные квартиры.

В 2017 году квартиры на вторичном рынке подорожали по сравнению с 2016 годом на 4,5%, а на первичном рынке – на 4,7%. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.

Отмечается, что на вторичном рынке больше всего за 2017 год подорожали однокомнатные квартиры – на 9,7%. Двухкомнатные квартиры выросли в цене на 3%, а трехкомнатные – на 2,2%.

Квартиры на первичном рынке в прошлом году подорожали на 4,7% по сравнению с 2016 годом. Больше всего за 2017 год подорожали двухкомнатные квартиры – на 6%. Однокомнатные квартиры выросли в цене на 3,8%, а трехкомнатные – на 3,1%.

Все данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

По материалам Корреспондент.net
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