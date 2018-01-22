В ФГВФЛ назвали сумму потерь кредиторов в результате доведения до банкротства "Дельта банка"

Ориентировочная сумма потерь кредиторов в результате доведения до банкротства «Дельта Банка» по предварительным оценкам составит не менее 24,5 млрд грн.
Об этом говорится на сайте Фонда гарантирования вкладов.
ФГВФЛ произвел выплаты гарантированных сумм (в пределах 200 тыс грн) вкладчикам «Дельта Банка» на общую сумму 16,15 млрд грн. На сегодня не удовлетворенные требования Фонда гарантирования, как кредитора третьей очереди, составляют 14,9 млрд грн.
За период осуществления процедуры вывода с рынка «Дельта Банк» вне очереди, как того требует Закон, погасил на 1,7 млрд грн задолженность перед Национальным банком Украины по выданному рефинансированию. На конец 2017 года сумма требований НБУ, как кредитора, составляла 7,6 млрд грн.
Уполномоченное лицо Фонда гарантирования выявило факты, которые могут свидетельствовать о мошенничестве бывших акционеров и топ-менеджеров «Дельта Банка» с целью получения рефинансирования. Установлено, что в обеспечение рефинансирования передавался один и тот же кредитный портфель, хотя в каждом из соответствующих соглашений утверждалось, что этот залог свободен от обременений. Фактически, часть кредитов рефинансирования, выданных под залог такого кредитного портфеля, являются необеспеченными.
Кроме того, искажались качественные характеристики такого залога. В результате низкокачественный кредитный портфель был классифицирован как высококачественный, так как скрывались просрочки и указывались неверные сроки погашения. Фактически, кредиты рефинансирования, выданные под залог такого кредитного портфеля, почти не обеспечены. Сумма убытков от такой деятельности для государства и НБУ оценивается в более чем 900 млн грн.
Фальсификация документов и отчетности также осуществлялась при формировании владельцем существенного участия уставного капитала банка средствами, приобретенными в результате проведения операций с использованием сфальсифицированных SWIFT-сообщений (фиктивными средствами). Также уставный капитал увеличивался за счет проведения циклических операций, в том числе, с временно привлеченными ресурсами, что привело к несоответствию зарегистрированного капитала реально вложенным средствам.
Кроме того, в банке происходило систематическое искажение данных бухгалтерского учета и пруденциальной отчетности, которые предоставлялись в НБУ. Нормативы рассчитывались на основании ложных данных учета, которые учитывали фактически несуществующие средства, не отражали обременения реальных средств банка на корреспондентских счетах в иностранных банках и тому подобное. Это привело к системному и длительному сокрытию ненадлежащего финансового состояния банка, и к безосновательному получению кредитов рефинансирования.
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