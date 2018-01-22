Мексика и Турция возглавили рейтинг самых привлекательных развивающихся рынков

В анализе, основанном на ряде показателей, включая рост, доходность, текущие позиции и оценку активов, эти две страны занимают самые высокие позиции среди 20 развивающихся стран.
Азиатские экономики занимают пять самых низких позиций.
Мексика и Турция получили высокую позицию, поскольку их фактический эффективный обменный курс более конкурентоспособен по сравнению со средним показателем за последние 10 лет.
Экономический рост Индии и Китая вряд ли будет таким же быстрым, как это было в последнее десятилетие, говорят эксперты.
Доходность государственных облигаций в Турции составляет около 13%, а в Мексике – 7,5%. Оба показателя превышают соответствующий показатель Индии в 7,3%, что является самым высоким среди азиатских стран, охваченных анализом. Доходность гособлигаций Китая составляет около 3,9 процента.
Турецкая лира является прочной валютой по отношению к доллару за последние шесть месяцев, отчасти из-за политической напряженности с США.
Чешская республика заняла 3 место в рейтинге, Польша – четвертое.
Напомним, индекс украинских акций стал самым прибыльным в 2017 году и показал рост на 80%.
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