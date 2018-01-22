Мексика и Турция возглавили рейтинг самых привлекательных развивающихся рынков

В анализе, основанном на ряде показателей, включая рост, доходность, текущие позиции и оценку активов, эти две страны занимают самые высокие позиции среди 20 развивающихся стран.

Азиатские экономики занимают пять самых низких позиций.

Мексика и Турция получили высокую позицию, поскольку их фактический эффективный обменный курс более конкурентоспособен по сравнению со средним показателем за последние 10 лет.

Экономический рост Индии и Китая вряд ли будет таким же быстрым, как это было в последнее десятилетие, говорят эксперты.

Доходность государственных облигаций в Турции составляет около 13%, а в Мексике – 7,5%. Оба показателя превышают соответствующий показатель Индии в 7,3%, что является самым высоким среди азиатских стран, охваченных анализом. Доходность гособлигаций Китая составляет около 3,9 процента.

Турецкая лира является прочной валютой по отношению к доллару за последние шесть месяцев, отчасти из-за политической напряженности с США.

Чешская республика заняла 3 место в рейтинге, Польша – четвертое.

Напомним, индекс украинских акций стал самым прибыльным в 2017 году и показал рост на 80%.