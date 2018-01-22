В Стэнфорде открыли новый тип целлюлозы

Команда специалистов из Стэнфордского университета открыла новый тип целлюлозы, свойства которой позволят увеличить эффективность применения этого материала в области возобновляемой энергетики, а также разработать более совершенные препараты против бактериальных инфекций.
Молекулы целлюлозы, которые получают из растений, водорослей и некоторых бактерий, участвуют в производстве сотен видов продуктов, от бумаги и тканей до строительных материалов. Также из них можно изготавливать этанол, составной элемент топлива и источник чистой энергии. Команда Линетт Сегельски нашла модифицированную форму целлюлозы в решетке, окружающей и защищающей микробы. Долгие годы она ускользала от взглядов ученых, потому что традиционные лабораторные технологии требовали применения сильнодействующих химических веществ, которые уничтожали эти молекулы.
Оказалось, что модифицированная целлюлоза не образует кристаллов и относительно хорошо растворяется в воде, то есть ее проще и дешевле превращать в глюкозу — вещество, из которого можно производить этанол. Вырабатывать его из целлюлозы выгоднее и предпочтительнее, чем из зерновых культур.
Также ученые считают, что их открытие может иметь медицинское применение. Модифицированная целлюлоза питает и окружает бактериальные колонии, вызывая развитие определенных инфекций. В процессе испытаний на мышах исследователи пытаются понять, можно ли остановить заражение, ингибировав производство целлюлозы.
Сейчас Сегельски и ее коллеги ищут в команду биолога, который поможет им генетическим образом превратить целлюлозу в растения. Растения вырабатывают больше целлюлозы, и их проще выращивать в крупных масштабах. Также ученые исследуют возможность создания новых модификаций целлюлозы с другими, еще более интересными свойствами,
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