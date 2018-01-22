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Розенко рассказал о возможности монетизации субсидий для населения

Розенко рассказал о возможности монетизации субсидий для населения

Предприятия-поставщики услуг ЖКХ сейчас не имеют возможности отчитаться об объемах потребленных населением услуг, что делает невозможным на данном этапе начало процесса монетизации субсидий для населения.

Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

“Все зависит от внедрения системы учета предоставления услуг гражданам, а также способности предприятий-поставщиков услуг предоставлять управлением социальной защиты ежемесячно информацию о предоставленных услугах каждому субсидианту”, – сказал вице-премьер.

По словам Розенко, несмотря на это управление соцзащиты полностью готово к началу процесса монетизации субсидий для населения.

“На сегодня – нет 100% системы учета, ни способности оказывать нам информацию у предприятий нет. Мы готовы на 100%. В соцзащиты с переходом на денежные расчеты – нет никаких проблем”, – отметил Розенко.

Напомним, 19 января вступил в силу приказ Министерства финансов от 04 января 2018 года №1 “О порядке проведения органами Казначейства расчетов, предусмотренных пунктом 81 Порядка финансирования расходов местных бюджетов на осуществление мероприятий по выполнению государственных программ социальной защиты населения за счет субвенций из государственного бюджета, утвержденного постановлением КМУ от 04.03.2002 г. № 256, и взаимодействия участников таких расчетов”.

По материалам РБК-Украина
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