10 самых дешевых автомобилей с коробкой автомат

Раньше автомобили с автоматической коробкой передач многие автолюбители считали женскими, ведь не нужно «мучиться» с переключением передач, а для начала движения достаточно нажать на педаль акселератора. В кругах опытных водителей «автоматы» критиковались, так как они заметно повышали расход топлива, да и динамика автомобилей из-за них сильно страдала.
Но прогресс не стоит на месте и сейчас автоматизированные трансмиссии ничем не уступают механическим, а в некоторых случаях и превосходят последние не только по удобности, но и по правильному выбору режимов движения. Постепенно гидромеханические «автоматы» становятся историей и их вытесняют роботизированные коробки, преселективные «роботы» с двумя муфтами и вариаторы CVT.
Мы предлагаем ознакомиться с рейтингом самых доступных автомобилей с автоматическими трансмиссиями, которые предлагаются на украинском рынке.
10. KIA Rio предлагается с гидромеханической автоматической шестидиапазонной коробкой за 427 500 гривен.
9. Автомобиль Hyundai i10, оснащенный 4-диапазонным гидромеханической автоматической трансмиссией, доступен за 412 400 гривен.
8. Модель KIA Picanto с гидромеханическим автоматом на 4 ступени предлагается за 378 460 гривен.
7. Chery Tiggo 2 с гидромеханической четырехдиапазонной автоматической трансмиссией реализуется в Украине за 372 400 гривен.
6. Peugeot 108 с роботизированной пятидиапазонной трансмиссией можно приобрести за 368 000 гривен.
5. Citroen C1 с пятидиапазонной роботизированной коробкой обойдется украинскому покупателю в 353 000 гривен.
4. Кроссовер Great Wall Haval M4 с шестидиапазонным «роботом» стоит в Украине 350 900 гривен.
3. Узбекский Ravon Gentra с гидромеханическим автоматом на 6 ступеней продается за 288 800 гривен.
2. Еще один «узбек» Ravon R4, оборудованный шестидиапазонным гидромеханическим автоматом, обойдется в 273 600 гривен.
1. Самый доступный автомобиль тоже родом из Узбекистана. Ravon R2 оснащен 4-диапазонным гидромеханическим автоматом, и его стоимость на украинском рынке составляет 189 000 гривен.
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