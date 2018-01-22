Отель будущего, оснащенный ИИ, угадает желания клиентов

В отеле будущего сенсоры будут везде — даже в матрасе, чтобы служащие знали, когда гостю подавать кофе. Прототип люксового номера с ИИ представлен на мадридской ярмарке туриндустрии Fitur. Напичканный передовыми технологиями гостиничный номер будет буквально угадывать желания своих гостей.
Разработали концепт номера будущего в испанском Институте отельных технологий (ИОТ) при участии французской компании Altran, одна из специализаций которой — идеи автоматизации для традиционных отраслей. «Технология позволит нам узнать, чего желает гость, раньше, чем он сам поймет, чего хочет», — заявил Phys.org глава ИОТ Альваро Карилло де Альборноз.
Прототипу, представленному на выставке, не нужны сотрудники на ресепшене и расторопные в ожидании чаевых портье. Гостю достаточно поправить прическу у зеркала с системой распознавания лиц — и он получит номер. Дверь в комнату открывается при помощи смартфона и мессенджера WhatsApp. Но еще до того, как он войдет, ИИ-портье настроит номер по его желанию: меняется температура, интенсивность освещения, даже картины в цифровых рамках на стенах!
Во время пребывания в отеле система призвана очаровать небывалым гостеприимством. Например, если вы приехали с любимым человеком и не желаете спускаться в ресторан, вам предложат специальное меню для доставки в номер — с бутылкой шампанского, объясняет Корилло. А если с детьми, то вам вместо алкоголя дадут скидку на детское меню. Система голосового управления распознает 40 языков — и не только для того, чтобы гостю было удобно заказать пиццу. Например, при наплыве гостей из Британии ИИ скомандует ресторану заказать больше бекона.
В отеле установлен маяк, который позволяет отслеживать местоположение смартфонов гостей (в ряде стран Европы это запрещено). Это нужно, чтобы ИИ быстро разобрался в привычках постояльцев и смог удовлетворять нужды в момент их появления, подавая сигналы обслуживающему персоналу. Это хорошо, если, конечно, вас не настораживает идея отеля, который знает, чем вы занимаетесь, лежа в постели.
В прошлом году сеть отелей Hilton анонсировала появление умных номеров: там ИИ, помимо настройки освещения и температуры, будет включать гостю его любимые телепередачи и угощать напитками. А в Японии уже пожинают плоды прогресса: идея заменить людей роботами-дворецкими оказалась столь успешной, что разработавшая роботизированные отели компания выходит на международный рынок.
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