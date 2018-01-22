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Арестованные в Саудовской Аравии принцы обеднеют на $100 млрд

Арестованные в Саудовской Аравии принцы обеднеют на $100 млрд

Власти Саудовской Аравии намерены облегчить карманы арестованных принцев на 100 миллиардов долларов. С такой суммой в общей сложности им придется расстаться взамен на урегулирование вопросов с обвинениями их в коррупции.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, переговоры с принцами, которые все еще содержатся в пятизвездочном отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, должны завершиться в конце января.

Уточняется, что условия правительства приняли уже 90 человек. Они уже вышли на свободу. Еще пятеро принцев в заточении обдумывают предложение, а 95 – отказываются платить и рискуют попасть под суд.

Напомним, в ноябре 2017 года Национальный антикоррупционный комитет Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммадом бен Салман Аль Саудом взял под стражу около 200 принцев, высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Им предъявлены обвинения в отмывании денег, злоупотреблении властью, взяточничестве и растратах.

По материалам Комментарии
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