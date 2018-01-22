В Госказначействе оценили выполнение бюджета 2017 года

Бюджет Украины на 2017 год выполнен с соблюдением всех показателей. Об этом сообщила глава Госказначейства Татьяна Слюз.

“У нас есть оперативная отчетность по состоянию на 1 января 2018 года. Учитывая эти данные, можно сказать, что бюджет мы выполнили с соблюдением всех показателей, которые были утверждены законом Украины “О государственном бюджете на 2017 год”, – отметила она.

Однако, по словам Слюз, расходы, как обычно, на 100% не выполняются, поскольку есть определенные процедуры.

Глава Госказначейства также добавила, что в связи с децентрализацией, средств местных бюджетов очень много.

“Местные бюджеты размещают средства даже на депозитных счетах в учреждениях государственных банков, так как проценты платятся как доходы. И это тоже показатель доходной части бюджета”, – уточнила Слюз.