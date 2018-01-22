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S&P повысило прогнозные цены на нефть

S&P повысило прогнозные цены на нефть

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило прогнозные цены нефти в 2018 году.

Эксперты S&P ожидают, что марка Brent в среднем будет стоить $60 за баррель, тогда как ранее прогноз был $55 за баррель. Прогноз для WTI повысили до $55 с $50 за баррель.

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При этом объем мировых поставок нефти в целом будет соответствовать уровню спроса в первом полугодии 2018 года.

Рейтинговое агентство оставило без изменений прогноз на 2019-2020 годы – $55 за баррель.

По материалам Финансовый клуб
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