По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (49,488 млн и 27,094 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (47 и 36). Максимальный курс продажи доллара 28,90 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,81-28,82 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 83 активных заявок по доллару на сумму более 83,672 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,8500 – 6 000
28,8400 – 10 000
28,8400 – 10 000
28,8200 – 800
28,8100 – 120 000
28,8100 – 200 000
28,8100 – 200 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,8000 – 300
28,8000 – 20 000
28,8000 – 10 000
28,8000 – 4 400
28,8000 – 7 000
28,8200 – 20 000
28,8200 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28.8398
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28.7774
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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