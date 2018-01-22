По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (49,488 млн и 27,094 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (47 и 36). Максимальный курс продажи доллара 28,90 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,81-28,82 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

На текущее время в Сервисе присутствует 83 активных заявок по доллару на сумму более 83,672 млн грн, которые распределились следующим образом:



*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,8500 – 6 000

28,8400 – 10 000

28,8400 – 10 000

28,8200 – 800

28,8100 – 120 000

28,8100 – 200 000

28,8100 – 200 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,8000 – 300

28,8000 – 20 000

28,8000 – 10 000

28,8000 – 4 400

28,8000 – 7 000

28,8200 – 20 000

28,8200 – 10 000



Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28.8398

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28.7774

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.