Киевлян оштрафовали почти на 3 млн грн за безбилетный проезд

Коммунальное предприятие Киевпастранс в 2017 году оштрафовало 42,6 тыс. пассажиров за безбилетный проезд на общую сумму 2,9 млн грн.

Об этом сообщили представители предприятия.

Штраф за безбилетный проезд изымается в двадцатикратном размере цены за проезд.

Напомним, с 15 июля стоимость проезда в коммунальном транспорте Киева повысилась до 5 грн в метрополитене, до 4 грн в наземном транспорте.