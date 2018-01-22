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Киевлян оштрафовали почти на 3 млн грн за безбилетный проезд

Киевлян оштрафовали почти на 3 млн грн за безбилетный проезд

Коммунальное предприятие Киевпастранс в 2017 году оштрафовало 42,6 тыс. пассажиров за безбилетный проезд на общую сумму 2,9 млн грн.

Об этом сообщили представители предприятия.

Штраф за безбилетный проезд изымается в двадцатикратном размере цены за проезд.

Напомним, с 15 июля стоимость проезда в коммунальном транспорте Киева повысилась до 5 грн в метрополитене, до 4 грн в наземном транспорте.

По материалам НВ
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