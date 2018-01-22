НБУ начнет публиковать обсуждение решений по учетной ставке

Национальный банк планирует начать обнародование итогов дискуссии членов комитета по монетарной политике относительно уровня учетной ставки для повышения прозрачности и предсказуемости монетарной политики.
В НБУ отметили, что пресс-релизы о решениях по монетарной политике, которые в настоящее время являются основным инструментом коммуникаций на эту тему, отражают консенсусную позицию правления Национального банка.
“Однако для дальнейшего усиления прозрачности монетарной политики, Нацбанк планирует по примеру передовых центробанков-таргетеров инфляции начать опубликования описания дискуссии между членами комитета по монетарной политике, которая предшествовала принятию решения”, – сообщили в НБУ.
Регулятор заявляет, что такая публикация направлена на усиление понимания участниками рынка логики и мотивации монетарных решений правления НБУ. Указанное будет способствовать повышению способности участников рынка предсказывать дальнейшие изменения в монетарной политике НБУ.
«Это будет способствовать усилению действия процентного канала трансмиссионного механизма и более эффективному управлению инфляционными ожиданиями», – пояснил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.
В Нацбанке напомнили, что комитет по монетарной политике является консультативным внутренним органом НБУ, созданным с целью обмена информацией и мнениями в отношении формулирования и реализации монетарной политики для обеспечения ценовой стабильности. В состав комитета входит глава НБУ, другие члены правления НБУ, а также директора департаментов монетарной политики и экономического анализа, открытых рынков, финансовой стабильности, статистики и отчетности. Заседания комитета происходят накануне заседаний правления НБУ по монетарным вопросам.
Новый документ «Итоги дискуссии членов комитета по монетарной политике относительно уровня учетной ставки» будет содержать обезличенную позицию всех членов комитета по необходимому монетарному решению и соответствующую аргументацию. Он будет публиковаться регулярно в разделе «Монетарная политика» на 11-й день после принятия решения по монетарной политике. Первое обнародование итогов состоится по результатам комитета, запланированного на 23-24 января 2018 года, и ожидается 5 февраля этого года.
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