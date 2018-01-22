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На предстоящем pre-ICO Telegram мошенникам удалось заработать более 5 млн долларов

На предстоящем pre-ICO Telegram мошенникам удалось заработать более 5 млн долларов

Крупнейший на данный момент фейковый сайт Gramtoken.io, который сейчас ушел в офлайн, получил от инвесторов более 5 млн долларов. Другие фейковые сайты, связанные с ICO проекта Павла Дурова, продолжают работать. Среди них ton-gram.io, grampreico.com и tgram.cc. Каждый проект, по данным издания, заработал по 30 тыс. долларов.

Пользователи Telegram в начале января получили на электронную почту фейковые предложения принять участие в запуске криптовалюты gram и платформы Telegram Open Network (TON), сообщали СМИ.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров предостерег от покупки токенов gram. «Если вы видели или получали предложения о «покупке grams», сообщите нам», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, в январе TechCrunch опубликовал оказавшуюся в распоряжении редакции White Paper предстоящего ICO блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram. Сообщалось, что весной 2018 года компания проведет предварительное первичное размещение токенов, в ходе которого планирует привлечь до 1,2 млрд долларов.

По материалам Банки.ру
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