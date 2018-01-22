Huawei превратит один из городов Германии в «умный» мегаполис

Мэрия Дуйсбурга (Германия) и компания Huawei подписали протокол о намерениях для совместной работы над проектом «умного» города.
Дуйсбург — город окружного подчинения на западе Германии (земля Северный Рейн-Вестфалия), близ Дюссельдорфа. В рамках проекта планируется формирование инфраструктуры смарт-мегаполиса, что сделает повседневную жизнь в городе более комфортной и безопасной.
В частности, намечено расширение городской WLAN-сети с включением в неё системы общественного транспорта. В сфере образования акцент будет сделан на «умные» классы с Wi-Fi и широкополосным доступом в Интернет.
Кроме того, партнёры намерены создать «умную» систему уличного освещения и управления дорожным движением, инфраструктурные сети, а также удобную для жителей систему электронного управления (eGovernment) на базе облачных решений.
Помимо этого, Huawei поделится своим опытом в построении беспроводных широкополосных сетей и использовании технологий 5G, которые необходимы для реализации таких концепций, как четвёртая промышленная революция (Industry 4.0), беспилотный транспорт и «умная» логистика.
В целом, как отмечается, будет сформирована комплексная экосистема, в которую войдут местные и международные предприятия, а также муниципальные власти, исследовательские институты и высшие учебные заведения.
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