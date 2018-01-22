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Microsoft возглавила рейтинг технологических лидеров мира

Microsoft возглавила рейтинг технологических лидеров мира

Корпорация Thomson Reuters, контролирующая информационное агентство “Рейтер”, 17 января 2017 года впервые опубликовала рейтинг “Top 100 Global Technology Leaders”, призванный выявить самые финансово успешные и эффективно организованные компании в технологической отрасли.

Возглавляет список корпорация Microsoft, за которой следует чипмейкер Intel и сетевой гигант Cisco. Также в первую десятку вошли американские высокотехнологичные гиганты Apple, Alphabet, IBM и Texas Instruments. Замыкают топ-10 тайваньский контрактный производитель полупроводников TSMC, немецкий разработчик ПО SAP и ирландская компания Accenture, предоставляющая услуги в области управленческого консалтинга, информационных технологий и аутсорсинга.

Среди других 90 компаний, вошедших в сотню мировых технологических лидеров – крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com и соцсеть Facebook. Отмечается, что эти и другие участники за пределами первой десятки в рейтинге не проранжированы.

Как пояснили в Thomson Reuters, места в перечне были распределены на основании 28-факторного алгоритма, который оценивает деятельность компаний по восьми критериям, среди которых финансовое положение, эффективность управления и доверие инвесторов, факторы риска и устойчивости, нормативно-правовое соответствие, инновации, кадры и социальная ответственность, воздействие на окружающую среду и репутация.

При оценке технологических достижений учитывалась патентная активность компаний, а сообщения о вендорах в новостях и ряде социальных ресурсов использовались в качестве критерия для измерения общественной репутации компании.

По материалам internetua.com
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