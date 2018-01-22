Microsoft возглавила рейтинг технологических лидеров мира

Корпорация Thomson Reuters, контролирующая информационное агентство “Рейтер”, 17 января 2017 года впервые опубликовала рейтинг “Top 100 Global Technology Leaders”, призванный выявить самые финансово успешные и эффективно организованные компании в технологической отрасли.

Возглавляет список корпорация Microsoft, за которой следует чипмейкер Intel и сетевой гигант Cisco. Также в первую десятку вошли американские высокотехнологичные гиганты Apple, Alphabet, IBM и Texas Instruments. Замыкают топ-10 тайваньский контрактный производитель полупроводников TSMC, немецкий разработчик ПО SAP и ирландская компания Accenture, предоставляющая услуги в области управленческого консалтинга, информационных технологий и аутсорсинга.

Среди других 90 компаний, вошедших в сотню мировых технологических лидеров – крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com и соцсеть Facebook. Отмечается, что эти и другие участники за пределами первой десятки в рейтинге не проранжированы.

Как пояснили в Thomson Reuters, места в перечне были распределены на основании 28-факторного алгоритма, который оценивает деятельность компаний по восьми критериям, среди которых финансовое положение, эффективность управления и доверие инвесторов, факторы риска и устойчивости, нормативно-правовое соответствие, инновации, кадры и социальная ответственность, воздействие на окружающую среду и репутация.

При оценке технологических достижений учитывалась патентная активность компаний, а сообщения о вендорах в новостях и ряде социальных ресурсов использовались в качестве критерия для измерения общественной репутации компании.