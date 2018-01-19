Intel признала перезагрузку после устранения уязвимости процессоров

На минувшей неделе компания Intel сообщила о получении жалоб пользователей на проблему частой перезагрузки компьютеров, которая возникла после установки обновлений, исправляющих критические уязвимости процессоров Intel, информация о которых была обнародована в начале января.

Тогда в Intel уточняли, что жалобы касаются персональных компьютеров и серверов с процессорами, в которых используется устаревшая архитектура Broadwell и Haswell, однако теперь в компании объявили, что обновления могут привести к частым перезагрузкам компьютеров с чипами на более старой архитектуре Ivy Bridge и Sandy Bridge и с вышедшими сравнительно недавно процессорами с архитектурой Skylake и Kaby Lake.

Как пишет The Verge, исправляющие уязвимости чипов патчи негативно влияют и на производительность чипов. Так, некоторые тесты в дата-центре, имитирующие различные задачи, зафиксировали снижение производительности серверных процессоров на 25%, но в большинстве тестов этот показатель составил не более 4%.

В компании сообщили, что к настоящему времени Intel выпустила обновления для 90% моделей чипов, представленных за последние пять лет, но признали, что специалистам еще предстоит проделать большую работу.

Напомним, о критических уязвимостях, обнаруженных в процессорах Intel, AMD и ARM и получивших неофициальное название “чипокалипсис”, стало известно 3 января. Уязвимости позволяют злоумышленникам незаметно осуществлять атаки Meltdown и Spectre и получать доступ к кэшу процессоров и оперативной памяти устройства и считывать практически любую информацию, включая зашифрованные данные и пароли.