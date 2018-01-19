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В Украине начался первый этап монетизации субсидий

В Украине начался первый этап монетизации субсидий

Сегодня, 19 января, вступил в силу приказ Министерства финансов от 04 января 2018 года №1 «О порядке проведения органами Казначейства расчетов, предусмотренных пунктом 81 Порядка финансирования расходов местных бюджетов на осуществление мероприятий по выполнению государственных программ социальной защиты населения за счет субвенций из государственного бюджета, утвержденного постановлением КМУ от 04.03.2002 г. № 256, и взаимодействия участников таких расчетов».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Таким образом, со вступлением в силу документа начался первый этап монетизации субсидий на жилищно-коммунальные услуги для населения на уровне предприятий, предоставляющих услуги. Далее будет осуществляться подготовка системы к внедрению монетизации субсидий на уровне домохозяйств.

В частности, документом утверждаются формы реестров объемов потребленных льготной категорией населения льгот и субсидий на оплату энергоносителей и предоставленных жилищно-коммунальных услуг. Это означает, что все предприятия жилищно-коммунального хозяйства, для получения субвенции из госбюджета на предоставление льгот и жилищных субсидий населению, уже имеют возможность заполнять эти реестры.

В приказе также приведен порядок заполнения реестров и механизм их передачи в органы Казначейства.

Как поясняют в Минфине, монетизация субсидий предусматривает ряд нововведений в расчетах за субсидиями:

- перечисление Казначейством напрямую без каких-либо протоколов;

- четкие сроки перечисления субвенции (до 24 числа);

- самостоятельный выбор поставщика энергоносителей и жилищно-коммунальных услуг;

- перечисления средств субвенции на льготы и субсидии в пределах фактических объемов потребления услуг.

По материалам Комментарии
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