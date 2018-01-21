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В США пограничники смогут проверять ноутбуки и телефоны туристов

В США пограничники смогут проверять ноутбуки и телефоны туристов

Работникам пограничной службы США разрешили проверять телефоны и ноутбуки туристов в рамках ужесточения мер безопасности, сообщает Коммерсант со ссылкой на газету The Sun.

Согласно новым правилам, путешественники обязаны предоставить свой телефон и ноутбук для проверки сотруднику пограничной службы в аэропорту США по его требованию. При этом гаджет должен быть включен и разблокирован.

«Офицер вправе провести беглый осмотр устройства. В случае возникновения подозрений, гаджет будет исследован более детально», – пишет издание.

Если путешественник не пожелает ввести пароль и разблокировать устройство, ему может быть отказано во въезде США. Также офицер пограничной службы вправе изъять гаджет на срок до недели.

Как отмечает издание, сотрудники пограничной службы США будут проверять прибывающих иностранцев на связь с террористическими организациями, наличие детской порнографии, нарушение норм экспортного контроля и прав интеллектуальной собственности.

По материалам Комментарии
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