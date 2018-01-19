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По состоянию на 19 января подано более 10 000 ежегодных е-деклараций за 2017

По состоянию на 19 января подано более 10 000 ежегодных е-деклараций за 2017

По состоянию на 19 января 2018 года на сайте Единого государственного реестра деклараций зарегистрированы 10182 ежегодные электронные декларации за прошлый год.

Так, среди поданных ежегодных деклараций до сих пор нет отчетности Президента Украины, Генпрокурора или членов правительства. Сейчас среди высокопоставленных чиновников есть 2 декларации от народных депутатов Украины, и декларация первого заместителя Министра обороны Украины.

Напомним, для обеспечения реализации прав лица, которое привлекается к административной ответственности и имеет право подать объяснения и замечания по содержанию протокола, к НАПК приглашен Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко.

По материалам УНН
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