День Финансов, 19 января: кандидат на пост главы НБУ от Порошенко и новое месторождение золота на Закарпатье

В пятницу, 19 января, много разговоров было о главе НБУ (как нынешней, так и, возможно, будущем):
Порошенко определился с руководителем НБУ. Президент Петр Порошенко предлагает Верховной Раде уволить главу Национального банка Валерию Гонтареву и внес соответствующие проекты постановлений в Раду.
В Раде назвали дату ожидаемой отставки Гонтаревой. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности Михаил Довбенко, назвав дату ухода Гонтаревой.
Банки прокомментировали возможное назначение Смолия на пост главы НБУ. Это будет способствовать стабильности на финансовом рынке и преемственности политики НБУ, так считают банкиры.
Но не Нацбанком единым:
Премьер сообщил, когда средняя зарплата вырастет до 10 000 гривен. Кабинет министров прогнозирует рост показателя средней заработной платы в Украине по итогам года до 10 000 гривен. Об этом заявил Владимир Гройсман.
На Закарпатье нашли месторождение золота. В Раховском районе Закарпатской области нашли крупное месторождение золото-рудных залежей. Позже “Захидукргеология” оценила прогнозные ресурсы этого месторождения.
Минэнергоугля против закупок российского газа. “По поводу заявления руководителя “Нафтогаза” о возможности закупки газа у РФ… Пункт первый: НАК “Нафтогаз Украины” не находится в сфере управления Минэнергоугля. Пункт второй: руководитель НАК никоим образом не синхронизировал свое заявление с министерством, которое формирует государственную политику. Пункт третий: правительство, утверждая финансовый план “Нафтогаза”, никак не рассматривало возможность закупки российского газа”, – сказал министр энергетики и угольной промышленности.
Кто в Украине получит пенсию выше 10 тыс. грн? Пенсию свыше 10 тыс. грн в Украине получают почти 119 тыс. человек. Кто же получит эту сумму, читайте. Кстати, Международный валютный фонд высказался относительно доработки принятой пенсионной реформы в Украине.
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