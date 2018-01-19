В Украине решили построить первую дорогу из угольных отходов

ДТЭК планирует построить участок автомобильной дороги с использованием золошлаков – отходов угольных теплоэлектростанций (ТЭС) во Львовской области до конца 2018 года.
Об этом рассказал региональный менеджер по корпоративной социальной ответственности ДТЭК Энерго Петр Курляк, передает ЦТС.
Протяженность дороги составит 1 км – она соединит несколько сельских населенных пунктов.
“Компания ДТЭК реализовывает пилотный проект по строительству участка дороги с применением золошлаковых материалов. Для выбора пилотного проекта изначально было несколько предложений и вокруг них было много споров. В итоге, утвердили участок дороги, который проходит через четыре села во Львовской области – Перекалки-Рогали-ж/д станция Добротвор-Матяши протяженностью 1 км”, – сообщил Курляк.
Он также добавил, что на сегодняшний день компания ЗахидДорПроект уже закончила проектно-сметную документацию. В 2018 году планируется прохождение экспертизы и строительство пилотного участка дороги.
Как заявила менеджер департамента экологической безопасности ДТЭК Энерго Татьяна Завгородняя, в Украине образуется порядка 7,5 млн золошлаковых отходов в год. Из них 6 млн т генерирует ДТЭК. В Европейских странах процент утилизации золошлаковых отходов составляет порядка 92%, в США – 41%, Индии – 50%, Китае – 65%. Показатель, которого удалось достичь ДТЭК на одной из ТЭС – 43%.
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