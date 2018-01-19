Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 281 0

Первые перовскитные солнечные панели появятся на рынке в этом году

Первые перовскитные солнечные панели появятся на рынке в этом году

Первым вывести на рынок солнечные панели на основе перовскитов планирует польский стартап Saule Technologies совместно с шведской Skanska Group. Компании начнут устанавливать модули в Польше уже в этом году. Мощность инновационных фотоэлементов составит 100 ватт на квадратный метр.

Польский стартап Saule Technologies подписал с шведской девелоперской компанией Skanska Group дистрибьюторское соглашение. По условиям договора, в 2018 году Skanska установит тестовые перовскитные фотоэлементы на крышах нескольких офисных зданий в Польше. Это первый в мире случай применения перовскитов для получения солнечной энергии в коммерческих целях. Соглашение также предусматривает установку фотоэлементов на зданиях в США и Европе.

Как сообщает Electrek, мощность модулей составит 100 ватт на квадратный метр, что дает КПД 10%. Saule работала над технологией 4 года. При производстве компания использует струйную печать. Такой метод позволяет создавать модули любых форм, цветов и размеров. Как пояснила соосновательница и технический директор Saule Ольга Малинкевич, напечатанные полупрозрачные перовскитные панели можно устанавливать на любую поверхность — не только на крышу.

Польский стартап приступит к подготовке производственной линии осенью этого года. Фабрику перовскитных солнечных элементов построят во Вроцлаве (Польша). Saule уже отбирает поставщиков комплектующих.

По материалам hightech.fm
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018