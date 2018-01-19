Первые перовскитные солнечные панели появятся на рынке в этом году

Первым вывести на рынок солнечные панели на основе перовскитов планирует польский стартап Saule Technologies совместно с шведской Skanska Group. Компании начнут устанавливать модули в Польше уже в этом году. Мощность инновационных фотоэлементов составит 100 ватт на квадратный метр.

Польский стартап Saule Technologies подписал с шведской девелоперской компанией Skanska Group дистрибьюторское соглашение. По условиям договора, в 2018 году Skanska установит тестовые перовскитные фотоэлементы на крышах нескольких офисных зданий в Польше. Это первый в мире случай применения перовскитов для получения солнечной энергии в коммерческих целях. Соглашение также предусматривает установку фотоэлементов на зданиях в США и Европе.

Как сообщает Electrek, мощность модулей составит 100 ватт на квадратный метр, что дает КПД 10%. Saule работала над технологией 4 года. При производстве компания использует струйную печать. Такой метод позволяет создавать модули любых форм, цветов и размеров. Как пояснила соосновательница и технический директор Saule Ольга Малинкевич, напечатанные полупрозрачные перовскитные панели можно устанавливать на любую поверхность — не только на крышу.

Польский стартап приступит к подготовке производственной линии осенью этого года. Фабрику перовскитных солнечных элементов построят во Вроцлаве (Польша). Saule уже отбирает поставщиков комплектующих.