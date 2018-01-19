Samsung запатентовал дисплей с дырками

Apple явно задала тренд на дизайн экранов смартфонов. Samsung решила пойти дальше и не выносить датчики в отдельную область.

Вместо этого корейские дизайнеры решили фактически сделать дырки в дисплее. Об этом сообщает LetsGoDigital, ссылаясь на соответствующий патент. Он иллюстрирует, как такая конструкция может позволить использовать всю площадь экрана для отображения содержимого.

Интересно, что Samsung так же, как и Apple, будет предлагать пользователям два режима просмотра видео – полноэкранный формат или обрезанный по бокам.

Кстати говоря, в том же патенте описывается и другой вариант расположения датчиков, с вырезом, как в Essential Phone.

Эксперты из LetsGoDigital считают, что это будущий дизайн Samsung Galaxy Note9.



Потенциальные покупатели наверняка неоднозначно отреагируют на такое решение. Ведь именно из-за выреза многие пользователи ругаются на дизайн iPhone X.