Samsung запатентовал дисплей с дырками

Apple явно задала тренд на дизайн экранов смартфонов. Samsung решила пойти дальше и не выносить датчики в отдельную область.
Вместо этого корейские дизайнеры решили фактически сделать дырки в дисплее. Об этом сообщает LetsGoDigital, ссылаясь на соответствующий патент. Он иллюстрирует, как такая конструкция может позволить использовать всю площадь экрана для отображения содержимого.
Интересно, что Samsung так же, как и Apple, будет предлагать пользователям два режима просмотра видео – полноэкранный формат или обрезанный по бокам.
Кстати говоря, в том же патенте описывается и другой вариант расположения датчиков, с вырезом, как в Essential Phone.
Эксперты из LetsGoDigital считают, что это будущий дизайн Samsung Galaxy Note9.
Потенциальные покупатели наверняка неоднозначно отреагируют на такое решение. Ведь именно из-за выреза многие пользователи ругаются на дизайн iPhone X.
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