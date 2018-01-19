По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” 64,000 млн и 54,308 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (46 и 38). Максимальный курс продажи доллара 29,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,85-28,86 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

На текущее время в Сервисе присутствует 81 активная заявка по доллару на сумму более 118,308 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

29,4000 – 55 000

28,9000 – 1 000

28,9000 – 8 000

28,8600 – 45 000

28,8600 – 30 000

28,8600 – 40 000

28,8600 – 100 000

ПОКУПАТЕЛЕЙ

– 7 лучших заявок “Продам”:

28,7000 – 500

28,7500 – 2 500

28,8000 – 150

28,8000 – 200

28,8000 – 7 777

28,8500 – 2 200

28,8500 – 5 000

28,8700 – 1 900



Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28.8917

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28.8204

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.