По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” 64,000 млн и 54,308 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (46 и 38). Максимальный курс продажи доллара 29,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,85-28,86 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 81 активная заявка по доллару на сумму более 118,308 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
29,4000 – 55 000
28,9000 – 1 000
28,9000 – 8 000
28,8600 – 45 000
28,8600 – 30 000
28,8600 – 40 000
28,8600 – 100 000
28,7000 – 500
28,7500 – 2 500
28,8000 – 150
28,8000 – 200
28,8000 – 7 777
28,8500 – 2 200
28,8500 – 5 000
28,8700 – 1 900
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28.8917
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28.8204
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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