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Насиров обжалует в суде решение об отстранении от должности председателя ГФС

Насиров обжалует в суде решение об отстранении от должности председателя ГФС

Отстраненный от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Роман Насиров заявляет, что будет обжаловать в судебном порядке соответствующее решение Кабинета министров Украины о его отстранении.

Об этом он заявил сегодня в комментарии журналистам перед началом судебного заседания в Шевченковском районном суде Киева.

“Очень скоро увидите обжалование этого решения и иск на противоправные действия (в Кабинет министров об отстранении его от исполнения обязанностей председателя ДФС – ред.)”, – сказал Р.Насиров.

Справка Finance.ua:

  • В марте 2017 года Р.Насирова арестовали, но он вышел на свободу, поскольку его жена и тесть внесли 100 млн грн залога. В связи с уголовным производством его отстранили от должности председателя Государственной фискальной службы.
  • 3 марта 2017 года Кабинет министров Украины отстранил от должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, выполнять его обязанности назначили Мирослава Продана.
  • САП объявила о завершении расследования дела и раскрытии материалов 28 июля 2017 года. Всего по делу 240 томов, и в начале октября Р.Насиров заявил, что прочитал около половины.
По материалам УНН
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