Насиров обжалует в суде решение об отстранении от должности председателя ГФС

Отстраненный от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Роман Насиров заявляет, что будет обжаловать в судебном порядке соответствующее решение Кабинета министров Украины о его отстранении.

Об этом он заявил сегодня в комментарии журналистам перед началом судебного заседания в Шевченковском районном суде Киева.

“Очень скоро увидите обжалование этого решения и иск на противоправные действия (в Кабинет министров об отстранении его от исполнения обязанностей председателя ДФС – ред.)”, – сказал Р.Насиров.

Справка Finance.ua:

В марте 2017 года Р.Насирова арестовали, но он вышел на свободу, поскольку его жена и тесть внесли 100 млн грн залога. В связи с уголовным производством его отстранили от должности председателя Государственной фискальной службы.

3 марта 2017 года Кабинет министров Украины отстранил от должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, выполнять его обязанности назначили Мирослава Продана.