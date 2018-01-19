Обнаружен новый сверхпроводящий сплав с уникальными свойствами

Группа ученых Китайской академии наук и Принстонского Университета открыла металлический сплав, способный проводить электричество с нулевым сопротивлением в огромном диапазоне давления — от окружающей среды до давления в центре ядра Земли.

Материал принадлежит к новой группе высокоэнтропийных сплавов (ВЭС), состоящих из случайной атомной смеси элементов из раздела переходных металлов в периодической таблице. ВЭС любопытны с нескольких точек зрения, включая структуру — она у них простая металлическая, но металлы расположены случайным образом на решетке, то есть каждый сплав обладает свойствами как стекла, так и кристалла.

Уникальность данного ВЭС заключается в том, что он может являться сверхпроводником при любом давлении, от низкого до очень высокого. Сам сплав при этом состоит из тантала, ниобия, гафния, циркония и титана.

«Мы провели наблюдения, которые показали, что этот ВЭС пребывает в состоянии нулевого электрического сопротивления на всем диапазоне от давления в один бар до давления внешнего ядра Земли», — говорит один из руководителей исследовательского проекта, профессор Лилин Сунь. Другой такой материал науке не известен.

При испытании сплава ученые использовали алмазную наковальню, состоящую из двух отполированных граней бриллианта, между которыми был зажат образец. Для создания нужного давления калетта (острие) каждого камня равнялась 40 микронам, то есть примерно половине диаметра человеческого волоса. А для сбора данных был использован метод дифракции рентгеновских лучей в сочетании с измерением удельного сопротивления и магнетосопротивления.