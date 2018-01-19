ИИ от Microsoft нарисовал птицу по текстовому описанию

Рисунок выглядит на удивление точным и похож на фотографию, учитывая, что алгоритм не искал уже существующее изображение в базе данных, а создал его самостоятельно.

«Если вы отправитесь на Bing, и поищете птицу, то получите множество похожих картинок с птицей, но здесь фотографии создаются с помощью компьютера с нуля, пиксель за пикселем, — говорит глава исследовательской группы Сяодун Хэ. — Эти птицы могут не существовать в реальном мире — они всего лишь аспект воображения нашего компьютера».

Хотя нынешняя форма этой технологии рисования не идеальна, нетрудно представить себе будущее, где она может функционировать как помощник художников и дизайнеров интерьера или инструмент для улучшения фотографий на основе голосового ввода. В Microsoft идут дальше и видят применение своего алгоритма в анимационных фильмах, созданных компьютером исключительно по сценарию.

Команда начала исследования в области компьютерного зрения и обработки естественного языка с помощью CaptionBot, ИИ-системы, которая автоматически создает подписи к фотографиям. Затем исследователи создали систему, отвечающую на вопросы, связанные с изображениями под названием SeeingAI, которая может быть полезной для слепых.