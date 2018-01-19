Министр финансов объяснил включение Эстонии и Латвии в офшорный список

Министр финансов Александр Данилюк объяснил включение Эстонии и Латвии в офшорный список требованиями законодательства.
“Это связано с тем, что в двух этих странах, в Эстонии уже несколько лет, а в Латвии с 1 января этого года внедрен механизм налогообложения прибыли на выведенный капитал. Имеется в виду, что прибыль не облагается до того времени, пока она не распределяется в виде дивидендов, например”,- сказал министр во время часа вопросов к правительству в парламенте.
Данилюк отметил, что по законодательству правительство обязано было включить эти страны в список стран, поскольку “налог на прибыль находится на уровня нуля”.
При этом он отметил, что такой шаг ни в коей мере не является недружественным по отношению к Эстонии и Латвии. “Это просто выполнение нашего закона”, – добавил он.
Министр сообщил о том, что проводятся переговоры с посольствами и министерствами финансов этих стран, чтобы решить эту проблему.
Данилюк также напомнил о том, что со следующего года Украина также намерена ввести налог на выведенный капитал.
Напомним, ранее в 2017 году правительство Украины расширило список государств, операции с контрагентами которых подпадают под контроль в рамках администрирования закона о трансфертном ценообразовании. В список добавлены Гваделупа, Гватемала, Французская Гвиана, Содружество Доминиканы, Доминиканская Республика, Эстония, Иран, Куба, Лаос, Латвия, Ливан, Маврикий, Мальта, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузия, Венгрия. Общее количество стран в этом списке увеличилось с 65 до 85.
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