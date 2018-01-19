Межбанк: регулятор ценой долларовых интервенций утром удерживает курс 28,867

В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,78/28,81 UAH/USD виртуально, без сделок.
Еще не успели толком стартовать торги «американцем» на межбанке, как появилась новость о признаках расширения гривневой ликвидности и росте объема средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ поднялись с уровня 48 713,5 млн. грн. к отметке 54 792,8 млн. грн.
Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.05 повысился в цене, составив 28,85/28,87 UAH/USD. При этом, в отличие от предыдущих сессий, нынче регулятор спозаранку начал продавать СКВ по запросу наилучшего курса по 28,85 UAH/USD.
К 10.50 котировки доллара не покинули отметку 28,85/28,87 UAH/USD ценой интервенций НБУ, которые на этот час превысили $40 млн. «Зубами держат курс», – был кратким наш гуру.
По состоянию на 11.10 регулятору удается держать цену доллара на межбанке на уровне 28,85/28,87 UAH/USD.
Около 11.15 безналичный доллар под давлением интервенций, просел к 28,82/28,84 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,7800 28,7100
евро – 35,2785 /35,3183
российский рубль – 0,5092 / 0,5102
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2279/ 1,2281
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
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