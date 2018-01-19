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Укрзализныця возобновила возврат билетов через Интернет

Укрзализныця возобновила возврат билетов через Интернет

Укрзализныця возобновила возврат билетов через Интернет. Об этом сообщил в Twitter исполняющий обязанности председателя правления компании Евгений Кравцов.

“Восстановили услугу возврата билетов через интернет. По данным предварительного анализа, в период массовых новогодних и рождественских перевозок, не наблюдалось искусственного дефицита билетов и дальнейших спекуляций проездными документами на поезда”, – написал он

Напомним, Укрзализныця с целью предупреждения злоупотреблений с билетами, оформленными через Интернет, с 12 декабря до окончания периода новогодне-рождественских перевозок разрешила их возврат только через железнодорожные кассы.

По материалам Фокус
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