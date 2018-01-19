В Раде назвали дату ожидаемой отставки Гонтаревой

Верховная Рада (ВР) может назначить нового председателя Национального банка Украины (НБУ) 6-7 февраля. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности Михаил Довбенко,
Он напомнил, что следующее пленарное заседание парламента состоится 6 февраля и в этот день может состояться отчет главы НБУ Валерии Гонтаревой перед парламентом. Отчет необходим в рамках процедуры увольнения и назначения главы Нацбанка.
“После отчета и принятия решения по проекту постановления об увольнении может быть рассмотрение кадрового вопроса о Якове Смолие”, – отметил Довбенко.
Депутат подчеркнул, что в соответствии с законом о НБУ, представление президента Украины должен рассмотреть профильный комитет, а затем рассмотрение кандидатуры и встреча с кандидатом будет проходить с депутатскими фракциями и группами в парламенте “и только после этого в сессионном зале будет рассмотрение кандидатуры”.
По его словам, перед этим будет рассмотрение заявления Гонтаревой об отставке с должности председателя НБУ.
“Она (Гонтарева – Ред.) должна представить отчет, потому что по закону, если председатель увольняется по собственному желанию, то предусмотрен обязательный отчет. Насколько мне известно, она такой отчет подготовила, я знаю, что она не против выступить. У нее там в планах в первых числах февраля поездки за пределы страны, но я думаю, что мы утрясем эти вещи и, скорее всего, она внесет коррекцию в свой график с тем, чтобы побывать в парламенте”, – подчеркнул Довбенко.
Как известно, Верховная Рада до сих пор официально не уволила главу НБУ Валерию Гонтареву, которая заявила о прекращении выполнения обязанностей председателя Нацбанка с 10 мая и не планирует возвращаться к исполнению своих обязанностей. С тех пор Гонтарева находится в неоплачиваемом отпуске, а и.о. главы НБУ был назначен ее заместитель Яков Смолий.
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