Украина теснит австралийский рапс на рынке ЕС

Министерство сельского хозяйства США повысило оценку мировых конечных запасов рапса на 272 тыс. тонн по сравнению с декабрьской оценкой, до 6,07 млн тонн в текущем сезоне (5,4 млн тонн в сезоне 2016/17).
Об этом сообщает Украгроконсалт.
Прогноз был скорректирован преимущественно за счет ожидаемого увеличения запасов в Австралии (+233 тыс. тонн до декабрьского прогноза) и США (+34 тыс. тонн). Для Австралии прогноз был пересмотрен с учетом роста конкуренции на экспортном рынке ЕС со стороны Украины и на рынке Китая со стороны Канады,
Оценка производства в Австралии осталась без изменений — 2,9 млн тонн (4 млн тонн в сезоне 2016/17).
Согласно статистическим данным, за июнь-ноябрь отгрузки из Австралии сократились почти в четыре раза – до 172 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом сезона 2016/17. При этом Украина за такой же период нарастила отгрузки на 127% – до 1842,5 тыс. тонн.
Оценка экспорта из Австралии была снижена на 200 тыс. тонн до 2,3 млн тонн, что будет на 800 тыс. тонн ниже прошлого сезона. Для Украины прогноз экспорта был повышен на аналогичный объем до 2 млн тонн (1,033 млн тонн в 2016/17), благодаря повышению оценки производства на 100 тыс. тонн до 2,2 млн тонн (1,25 млн тонн в 2016/17).
Таким образом, оценка мирового экспорта рапса практически не претерпела больших изменений в январском отчете Минсельхозразвития США (+17 тыс. тонн к декабрю за счет Молдовы и Казахстана) и составляет 16,7 млн тонн (15,93 млн тонн в сезоне 2016/17).
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