Платежки не будут шокировать украинцев – эксперт

Тарифы на отопление в стране будут расти – это факт, но теплая погода немного исправит ситуацию – счета в платежках слегка порадуют украинцев.
Такое мнение высказала эксперт по энергетическим вопросам Мария Яковлева.
Специалист отметила, что потребителям не нужно много газа, тепла, если на улице относительно хорошая погода. Тогда счета будут приемлемыми для украинцев – это приятная новость, а не приятная – увеличение тарифов.
Яковлева делает ставку на работу Фонда энергоэффективности, который даст возможность воспользоваться экономными программами. Она советует обратить внимание на комплексную термомодернизацию и более активно применять возобновляемые источники энергии.
Яковлева добавила, что при текущих температурных режимах Украина сможет сэкономить как минимум 15% энергоресурсов, которые потребляют предприятия ЖКХ.
“У нас аномально теплая зима и по общему балансу использования энергоресурсов мы за этот отопительный сезон будем потреблять минимум на 15% меньше”, – констатировала эксперт.
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