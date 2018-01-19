Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1315 0

Платежки не будут шокировать украинцев – эксперт

Платежки не будут шокировать украинцев – эксперт

Тарифы на отопление в стране будут расти – это факт, но теплая погода немного исправит ситуацию – счета в платежках слегка порадуют украинцев.

Такое мнение высказала эксперт по энергетическим вопросам Мария Яковлева.

Специалист отметила, что потребителям не нужно много газа, тепла, если на улице относительно хорошая погода. Тогда счета будут приемлемыми для украинцев – это приятная новость, а не приятная – увеличение тарифов.

Яковлева делает ставку на работу Фонда энергоэффективности, который даст возможность воспользоваться экономными программами. Она советует обратить внимание на комплексную термомодернизацию и более активно применять возобновляемые источники энергии.

Яковлева добавила, что при текущих температурных режимах Украина сможет сэкономить как минимум 15% энергоресурсов, которые потребляют предприятия ЖКХ.

“У нас аномально теплая зима и по общему балансу использования энергоресурсов мы за этот отопительный сезон будем потреблять минимум на 15% меньше”, – констатировала эксперт.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018