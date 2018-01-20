Telegram проведет крупнейшее в истории ICO

Мессенджер Telegram готовит первичное проведение ICO (первичное размещение токенов – новых единиц криптовалют). Об этом сообщает агентство Bloomberg, которому удалось ознакомиться с инвестиционным предложением компании.

Первая часть ICO будет закрытой и состоится в феврале 2018 г. В ходе нее планируется продать токены на сумму $600 млн. Далее, в марте 2018 г., должна состояться вторая часть размещения, на этот раз публичная и тоже на сумму $600 млн.

Таким образом, всего Telegram хочет привлечь $1,2 млрд. Инвесторы, которые примут участие в размещении, смогут воспользоваться токенами после того, как они станут торговаться на биржах валют. Это должно произойти в 2019 г.

Кроме того, купив токены в ходе закрытой части ICO, инвестор не сможет продать их в течение 18 месяцев после начала публичных торгов ими. Агентству Bloomberg не удалось получить в самом Telegram комментариев относительно размещения.

Слухи об ICO мессенджера ходят с начала текущего года. Так, ранее издание Techcrunch писало, что Telegram хочет в ходе ICO привлечь $500 млн. Интересно, что, по данным издания, Telegram будет продавать токены не за криптовалюты (Bitcoin, Ethereum и т.д.), а за реальные деньги в виде свободно конвертируемой валюты.