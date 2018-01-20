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Один из новых смартфонов Motorola будет похож на iPhone X

Один из новых смартфонов Motorola будет похож на iPhone X

Вслед за изображением бюджетного Moto E5 в Сеть попала информация полностью о всей линейке новых смартфонов Motorola на 2018 год. Интересно, что аппараты вновь будут выходить под брендом Motorola, а не Moto, как это было последние два года. Кроме того, компания Lenovo решила частично скопировать дизайн и программные функции iPhone X для одного из будущих аппаратов.

Обычный Moto G6 получит 5,7-дюймовый Full HD-дисплей с соотношением сторон 18:9, восьмиядерный процессор Snapdragon 450, 3/4 ГБ оперативной памяти, 32/64 ГБ встроенной памяти, двойную основную камеру с сенсорами на 12 и 5 Мп, 16-мегапиксельную фронтальную камеру и аккумулятор ёмкостью 3 000 мАч. Сканер отпечатков расположится спереди под экраном.

Более доступный Moto G6 Play оснастят 5,7-дюймовым HD-экраном с соотношением сторон 18:9, одной основной камерой и аккумулятором ёмкостью 4 000 мАч.

В Moto G6 Plus установят 5,93-дюймовый Full HD-дисплей (18:9), восьмиядерный процессор Snapdragon 630, 3/4/6 ГБ оперативной памяти, накопитель на 32/64 ГБ, двойную основную камеру с сенсорами на 12 и 5 Мп и светосилой f/1,4, 16-мегапиксельную фронтальную камеру и аккумулятор ёмкостью 3 200 мАч.

Самым интересным аппаратом в новой линейке является Moto X пятого поколения. Он получит 5,9-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и вырезом в верхней части, как в iPhone X. Там будут находиться две фронтальные камеры и разговорный динамик. Если присмотреться, то в нижней части экрана получится увидеть серую полосу, в точности как на десятом iPhone. Также можно отметить наличие двойной основной камеры.

По материалам 4PDA
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