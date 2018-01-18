День Финансов, 18 января: реинтеграция Донбасса, ускорение iPhone, боязнь 200 рублей

В четверг, 18 января, главной новостью оказалось принятие Закона о реинтеграции Донбасса, но интересные события происходили не только под куполом Рады:

Свершилось. Закон о реинтеграции Донбасса (№ 7163 “Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях”) принят на заседании Верховной Рады Украины. За соответствующее решение проголосовали 280 нардепов. Более детальную информацию о том, на что же влияет Закон, можете почитать тут.

Пить, курить – кошельку вредить. Народные депутаты также предлагают существенно ужесточить штрафные санкции за нарушение антиалкогольного и антитабачного законодательства. Пожалуй, таким образом беспокоятся как о здоровье украинцев, так и о “здоровье” бюджета. К примеру, минимальный штраф за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в публичных местах, транспорте, скверах и парках может вырасти до 340 грн. А торговля пивом и сигаретами с рук «подорожает» до 100 необлагаемых минимумов.

Новые исторические максимумы. 18 января 2018 года стоимость бензина и дизтоплива (ДТ) на украинских АЗС снова выросла на 10-50 коп./л. Об этом сообщили в консалтинговой компании UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов Украины.

Bitcoin немного “подрос”. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) торговалась в плюсе в четверг после падения до уровня ниже 10 тысяч долларов на торгах в среду. Напомним, падение всего рынка криптовалют на 20-30%, и в частности биткоина, в среду было связано с сообщениями из Китая и Южной Кореи о планах стран усилить контроль над рынком криптовалют.

Боязнь 200 рублей. Российские граждане и компании боятся принимать новые купюры номиналом в 200 рублей и 2 тысячи рублей, а Роспотребнадзор пригрозил штрафами за отказ принимать эти банкноты. Как пишет российский Коммерсант, новые купюры не вызывают у граждан доверия, выглядят, как “фантики” из монополии, к тому же подозрительно похожи на евро. Банкноты не нравятся даже детекторам купюр — ультрафиолетовые аппараты считают их подделкой.

Обновление iOS ускорит iPhone. Гендиректор компании Apple Тим Кук принес свои извинения пользователям за замедление процессоров iPhone. Он обещает, что в следующем обновлении iOS появится расширенная функция управления питанием, которая позволит отключить опцию замедления.

Закон о приватизации. Верховная Рада в четверг успела принять закон “О приватизации государственного имущества”. Соответствующий законопроект №7066 во втором чтении и в целом поддержали 266 народных депутатов. Целью документа является существенное усовершенствование, упрощение и сокращение процедур приватизации. Подробнее о Законе тут.

Сделки по-новому. С украинских нотариусов сняли ответственность за несоблюдение безналичной формы расчета при сделках купли-продажи имущества (как движимого, так и недвижимого). Отныне нотариусы не обязаны, как ранее, проверять факт расчета, например, требовать от покупателя платежку о перечислении денег на счет продавца. Но, как говорят эксперты, это не значит, что квартиры теперь можно покупать за кэш.