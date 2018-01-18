Межбанк: доллар подняли придержки экспортной выручки за рубежом

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 1,35 коп., на торгах четверга потерял 11,14 коп., оказавшись на уровне 28,7775 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 18 января с уровней предыдущего закрытия 28,70/28,73 UAH/USD виртуально, без сделок.

Уже около 10.25 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос к 28,73/28,75, а спустя 18 минут, продолжая рост, поднялся к 28,77/28,79 UAH/USD, не покидая ближайшие «окрестности» этой цифры до 12.00, удерживаясь на месте ситуативным равновесием покупок и продаж. С полудня активность покупателей выросла. Вначале это подняло СКВ до 28,775/28,795, а к 12.33 доллар обосновался на уровне 28,780/28,795 UAH/USD. В это же время на рынке появился НБУ, реализуя дефицитный доллар по запросу наилучшего курса по 28,79 UAH/USD. Это немного замедлило ралли, хотя на обед межбанк ушел около 13.20 на более высоких ценах: 28,785/28,795 UAH/USD, которые оставались действующими до 14.20, когда «американец» растянул спред до 28,78/28,81 UAH/USD.

Снова, войдя в полосу стабильности на опустевшем межбанке, котировки доллара не трогались с места, по сути, до самого завершения торгов.

На цифре 28,78/28,81 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в этот четверг.

Большинство сделок на межбанке 18 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,7775 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,7700/ 28,8000

евро – 35,2346 / 35,2684

российский рубль – 0,5080 / 0,5091

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2251 / 1,2252

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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