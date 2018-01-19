Полиция Италии сообщила о появлении на рынке пистолета размером с кредитку (фото)

Итальянская полиция предупредила о том, что на рынке оружия появился миниатюрный пистолет, который в сложенном состоянии не превышает размеры пачки кредитных карт. Об этом говорится в сообщении департамента общественной безопасности МВД Италии, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, пистолет американского производства весит около 200 грамм и легко умещается на ладони. Складывающая конструкция и компактные размеры – 8см в длину, 5,4 см в ширину и 1,2 см в толщину – позволяют принять его за визитницу или небольшой портсигар.

Магазин пистолета вмещает четыре патрона калибром 5,6 миллиметра. На сайте производителя указана цена такого оружия – $399.

Департамент МВД Италии просит квестуры сообщать о «появлении у них или случаях конфискации оружия, имеющего схожие с описанным характеристики». В министерстве подчеркивают, что пистолет «не похож на обычное оружие и может носиться в абсолютной скрытности».